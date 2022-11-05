Manchester City 10 kişiyle kazandı
HABER MERKEZİ
Karşılaşmanın 17’inci dakikasında Julian Alvarez'in golüyle öne geçen Manchester ekibi, 26'ncı dakikada Joao Cancelo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Konuk ekip, 28’inci dakikada Andreas Pereira'nın penaltı golüyle beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda Alvarez'in yerine oyuna giren Norveçli yıldız Erling Haaland, 90+5. dakikada attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi.
Puanını 32'ye yükselten Manchester City, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturdu.