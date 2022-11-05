Spor

Manchester City 10 kişiyle kazandı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City, sahasında Fulham'ı 2-1 mağlup etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Manchester City İngiltere Premier Lig

HABER MERKEZİ

Karşılaşmanın 17’inci dakikasında Julian Alvarez'in golüyle öne geçen Manchester ekibi, 26'ncı dakikada Joao Cancelo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Konuk ekip, 28’inci dakikada Andreas Pereira'nın penaltı golüyle beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Alvarez'in yerine oyuna giren Norveçli yıldız Erling Haaland, 90+5. dakikada attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi.

Puanını 32'ye yükselten Manchester City, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturdu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv