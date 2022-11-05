BM Genel Sekreteri’nden yeni Irak yönetimine destek mesajı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak Cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid’e tebrik mesajı gönderdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, yeni Irak hükümeti ve cumhurbaşkanı ile işbirliğini ve koordinasyonu sürdürmeye bağlı olduğunu vurguladı.

Irak Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Latif Reşid’i Irak Cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü tebrik eden Guterres, “Deneyiminiz, Irak halkının çıkarlarına hizmet eden birleşik bir federal demokratik devletin inşasında belirleyici bir rol oynayacak” dedi.

Guterres, “Irak hükümeti ve sizinle işbirliğine devam etme konusundaki kişisel taahhüdümü yineliyorum” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tam yetkiye sahip etkin bir hükümetin oluşturulması, Irak halkının meşru taleplerine siyasi, ekonomik ve sosyal reformlarla cevap verebilecek ve başta kadınlar ve gençler olmak üzere Irak halkının daha iyi bir geleceği inşa etmek için gerekli olacaktır. Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biri olan Irak, Birleşmiş Milletler ile işbirliğini sürdürmektedir.”