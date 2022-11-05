DSG: Deyr ez-Zor’da 7 DAİŞ'li yakalandı
HABER MERKEZİ
Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın Merkezi tarafında yapılan açıklamada, Deyr ez-Zor’da Uluslararası Koalisyon Güçleri'yle birlikte DAİŞ’e yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, Deyr ez-Zor’un kuzeyindeki Ezba kasabasında 7 DAİŞ mensubunun içinde bulunduğu bir örgüt hücresinin çökertildiği belirtildi.
Operasyonda terör örgütü DAIŞ’le ilişkilerini doğrulayan farklı silah, iletişim malzemeleri ve belgelere el konuldu.
DSG’nin açıklamasında ayrıca, Deyr ez-Zor’da Uluslararası Koalisyon Güçlerinin desteğiyle DAİŞ’in hücrelerine yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.