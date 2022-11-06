Politika

Operasyon bölgesinde patlama: 2 asker hayatını kaybetti

Kürdistan Bölgesi sınırlarında PKK’ye yönelik devam eden operasyonda yaşanan patlama sonucu 2 asker hayatını kaybetti.
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kürdistan Pençe-Şimşek MSB PKK

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kürdistan Bölgesi sınırlarında sürdürülen “Pençe-Şimşek” operasyonu bölgesinde PKK’lilerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin yaralandığını bildirdi.

Hastaneye kaldırılan piyade uzman çavuş Halil Yıldız ile sözleşmeli er Fırat Güner'in yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bakanlığın açıklamasında patlamanın 5 Kasım’da meydana geldiği aktarıldı.

“Pençe-Yıldırım” ve “Pençe-Şimşek” isimli iki operasyon eş zamanlı olarak 24 Nisan 2021 tarihinde başlatılmıştı. Operasyon Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sürdürülüyor.

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