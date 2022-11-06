Politika

DSG 50 DAİŞ’liyi Irak'a teslim etti

DSG’nin kontrolündeki cezaevinde bulunan 50 DAİŞ’li Irak’a teslim edildi.
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Irak DAİŞ Rojava DSG Irak

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolündeki cezaevinde bulunan Irak vatandaşı 50 DAİŞ’linin, Irak İstihbarat ve Anti Terör Birimi’ne teslim edildiğini açıkladı.

Teslim işleminin Ninova vilayeti sınırında bulunan El-Welid Sınır Kapısı’nda gerçekleştiğini belirtildi.

Rojava’da DSG’nin kontrolünde bulunan cezaevlerinde yüzlerce DAİŞ’li tutuklu bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda Irak, Uluslararası Koalisyon’un desteğiyle onlarca tutukluyu teslim aldı.

Daha önce de Irak güvenlik kaynakları, Iraklı DAİŞ’lilerin teslim alınarak farklı bölgelerdeki cezaevlerine nakledileceğini, ardından da yargı önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Yetkililer, DAİŞ’lilerin teslim alınmasının, ülke üzerindeki tehlikesini kıracağını zira söz konusu DAİŞ’lilerin DSG cezaevlerinden kaçıp Irak’a girdiğini belirtmişti.

20 Ocak 2021’de Haseke’deki Giweran Cezaevi’ne saldıran DAİŞ’liler, çok sayıda tutuklu örgüt mensubunu kaçırarak Irak’a götürmüştü.

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