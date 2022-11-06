44’üncü İstanbul Maratonu'nu Etiyopyalı ve Kenyalı atletler kazandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 44. İstanbul Maratonu bugün koşuldu.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride yer alan maraton, 44. kez gerçekleştirildi.

Anadolu yakasından başlayacak ve Avrupa yakasında son bulacak organizasyon, maraton (42,195 kilometre), 42 kilometre paten yarışı, 15 kilometre koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapıldı.

STARTI İMAMOĞLU VERDİ

Maraton, Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. Maratonun startını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur verdi.

44. İstanbul Maratonu'nda 56 elit atlet mücadele etti.

İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, erkeklerde Kenyalı Robert Kipkemboi kazandı.

BOĞAZ KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Maraton parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. Güzergah kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de araç girişi kesildi.

Polis ekipleri 15 Temmuz Köprüsüne çıkan yolları çekicilerle kapatırken, çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yolların saat 12.30’dan itibaren kademeli araç trafiğine açılacak.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Toplam 60 bin kişi koşacağı maraton nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Kapanacak yollar kapama saati: 06:00 Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu, Alayköşkü Caddesi, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak. Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)"

1979'DA BAŞLADI

İlk kez 1973 yılında Tercüman Gazetesi tarafından gündeme getirilen Asya'dan Avrupa'ya koşma fikri, 1979 yılında bir grup Alman turistin girişimiyle gerçekleşebildi.

Yıldan yıla katılımın arttığı İstanbul Maratonu'nun bugünkü kapsamına ulaşması ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde organize edilmesiyle sağlandı. Bu döneminde maratonda kategoriler ile ödüller arttırılırken, yerli ve yabancı atletlerin katılımında da dikkat çekici seviyede artış oldu.