AK Partili Cevheri: HDP legal bir parti, destekleri gerekiyor

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Urfa'da yayın yapan yerel televizyon kanalı Edessa TV'de konuşan AK Parti Urfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti'nin HDP ziyaretini değerlendirdi.

Ziyareti desteklediğini söyleyen Cevheri, görüşmelerin zaten hep yapıldığını ve diyalogların artırılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bir anayasa değişikliği yapacağız, özellikle iki maddede. Biri başörtüsü noktasında, gerek takan gerek takmayan her insanımıza bu özgürlüğü sağlamak adına. Bir de aile birliği noktasında anayasa tekliflerimiz olacak. Ve orada HDP'nin de bir grubu var, oyu var. Ve onların da desteğine ihtiyacımız var. Zaten onlar da başörtüsüne destek verdiğini deklare etmişlerdi. Neden gidilmesin?

Kamuoyunun bilmediği bir husus var. TBMM'de çalışma yapılırken bir de kulisin arka tarafı vardır. Orada bütün gruplar önerge verileceği veya geri çekileceği zaman bütün parti gruplarının fikri alınır. Kulisin arkasında görüşülür ve gelinir bu uygulamaya konur. Bu sürekli partiler arasında yapılan bir şeydir, ilk defa yapılan bir şey değil.

Görüşmemek sakıncalı. Ben her partiyle diyalogdan yanayım. Sonuçta Türkiye'nin bir partisidir, düşüncesi farklı olabilir. Ülkenin birliği bütünlüğü konusunda bizim bir duruşumuz vardır. Ama neticede ona oy veren ciddi bir kitle de vardır. Bunu görmek gerekiyor, bunları görmemezlikten gelemezsiniz. Partimizin yaptığı doğrudur. Ben diyalogların artırılması gerektiğini düşünüyorum. İnsani ilişki her zaman iyidir. Bu ülkede sosyal barış sağlanacaksa diyalog kapısı her zaman açık olmalı."

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu da dün Bekir Bozdağ’ın yeni anayasa çalışmaları konusunda HDP ile yaptığı görüşmedeki fotoğrafı paylaşarak, “Yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi! Yeter ki, HDP karşısına çıkan fırsatları, bu defa da ıskalamasın!” mesajını verdi.