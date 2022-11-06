Türk üssü yakınında intihar saldırısı: 5 ölü

HABER MERKEZİ

Somali'de askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında en az 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf, başkent Mogadişu'da askeri eğitim merkezini hedef alan intihar saldırısının düzenlendiğini belirtti.

Askeri yetkili Abdirahman Ali ise Eş-Şebab örgütünün üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi.

AFP'ye konuşan Yusuf, saldırganın General Dhaga-Badan askeri eğitim kampındaki bir asker gibi davrandığını söyledi. Saldırının gerçekleştiği yerin Türk askeri üssünün çok yakını olduğu belirtildi.