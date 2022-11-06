İran yeni seyir füzesini tanıttı: 300 km menzile sahip

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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, "4B Seyyad" adı verilen yeni füzenin tanıtım töreni İran Uzay Kurumu'nda, Savunma Bakanı Emir Muhammed Rıza Aştiyani ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahi Ferd'in katılımıyla düzenlendi.

Füzenin 300 kilometre menzile sahip olduğu ve katı yakıtla çalıştığı kaydedildi.

Yaklaşık 30 yıldan bu yana füze programını geliştiren Tahran yönetimi, menzili 300 ile 3 bin kilometre arasında değişen çeşitli balistik füzelere sahip.