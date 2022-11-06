Politika

İran yeni seyir füzesini tanıttı: 300 km menzile sahip

İran, karadan karaya 300 kilometre menzile sahip yeni seyir (cruise) füzesini tanıttı.
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İran
İran
İran İran Seyir füzesi

HABER MERKEZİ

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, "4B Seyyad" adı verilen yeni füzenin tanıtım töreni İran Uzay Kurumu'nda, Savunma Bakanı Emir Muhammed Rıza Aştiyani ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahi Ferd'in katılımıyla düzenlendi.

Füzenin 300 kilometre menzile sahip olduğu ve katı yakıtla çalıştığı kaydedildi.

Yaklaşık 30 yıldan bu yana füze programını geliştiren Tahran yönetimi, menzili 300 ile 3 bin kilometre arasında değişen çeşitli balistik füzelere sahip.

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