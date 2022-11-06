Politika

KDP Merkez Komiteye seçilen isimler belli oldu

KDP Merkez Komite üye seçiminin tamamlanmasının ardından liste onaylandı.
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kürdistan KDP

DUHOK (K42)

3 Kasım’da başlayan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 14’üncü Kongresi bugün tamamlandı. Kongrede Merkez Komiteye seçilen üyelerin ismi açıklandı.

Merkez Komiteye seçilen kişiler şöyle:

1- Sidad Barzani

2- Reber Ahmed

3- İsmail Haçik

4- Omed Xoşnaw

5- Ali Awni

6- Eşwaq Caf

7- Serbest Lezgin

8- Ali Hüseyin

9- Aras Heso Mirxan

10- Amine Zikri

11- Dilşad Şehab

12- Segvan Halo

13- Muhsin Kemal Gerdi

14- Sirwan Barzani

15- Behram Ali

16- Zagros Fetah

17- Ali Teter

18- Nuri Osman Şengali

19- Hemin Hewrami

20- Necat Ali

21- Hiwa Ahmed

22- Omed Sebah

23- Piştiwan Sadık

24- Çınar Saad

25- Cafer Eminki

26- Abdulxaliq Bapiri

27- Şaxewan Abdullah

28- Guhdar Şexo

29- Serbest Tirwanşi

30- Bilind İsmail

31- Evin Hirori

32- Newzad Hadi

33- Ahmed Kani

34- Sanaw Fereydun Ciwanroyi

35- Ari Nanekeli

36- Liza Felekedin

37- Viyan Süleyman

38- Vala Ferid

39- Hamid Ali

40- Salar Osman

41- Hiwa Geylani

Yedek üyeler:

1- Sasan Awni

2- Diyar Hüseyin

3- Muhammed Hurşid

4- Çiya Herki

5- Berevan Hamdi

6- Sebah Beytullah

7- Kadir Qaçax

8- Ciwan Rojbeyani

9- Nazım Herki

48- Hiwa Geylani

 

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