KDP Merkez Komiteye seçilen isimler belli oldu
DUHOK (K42)
3 Kasım’da başlayan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 14’üncü Kongresi bugün tamamlandı. Kongrede Merkez Komiteye seçilen üyelerin ismi açıklandı.
Merkez Komiteye seçilen kişiler şöyle:
1- Sidad Barzani
2- Reber Ahmed
3- İsmail Haçik
4- Omed Xoşnaw
5- Ali Awni
6- Eşwaq Caf
7- Serbest Lezgin
8- Ali Hüseyin
9- Aras Heso Mirxan
10- Amine Zikri
11- Dilşad Şehab
12- Segvan Halo
13- Muhsin Kemal Gerdi
14- Sirwan Barzani
15- Behram Ali
16- Zagros Fetah
17- Ali Teter
18- Nuri Osman Şengali
19- Hemin Hewrami
20- Necat Ali
21- Hiwa Ahmed
22- Omed Sebah
23- Piştiwan Sadık
24- Çınar Saad
25- Cafer Eminki
26- Abdulxaliq Bapiri
27- Şaxewan Abdullah
28- Guhdar Şexo
29- Serbest Tirwanşi
30- Bilind İsmail
31- Evin Hirori
32- Newzad Hadi
33- Ahmed Kani
34- Sanaw Fereydun Ciwanroyi
35- Ari Nanekeli
36- Liza Felekedin
37- Viyan Süleyman
38- Vala Ferid
39- Hamid Ali
40- Salar Osman
41- Hiwa Geylani
Yedek üyeler:
1- Sasan Awni
2- Diyar Hüseyin
3- Muhammed Hurşid
4- Çiya Herki
5- Berevan Hamdi
6- Sebah Beytullah
7- Kadir Qaçax
8- Ciwan Rojbeyani
9- Nazım Herki
48- Hiwa Geylani