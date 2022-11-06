Soylu: HDP'li yöneticileri darp ettiler, ellerine sağlık iyi yaptılar

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Üniversitesi’ndeki “Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim Semineri Kapanış Töreni”nde yaptığı konuşmada HDP’ye yüklendi.

Soylu şunları söyledi:

“Terörün yanında, teröre sebep olan, teröre kaynaklık eden unsurlarla da mücadele etmeye başladıktan sonra bu bölgede her şey değişti. Eskiden terör örgütüne yıllık katılım 5 binli sayılarla ifade ediliyordu. Bugün hamdolsun 100'ün altına düştü. Adım adım sıfıra doğru ilerliyoruz. Geçen yıl 51'di, şimdi 43. Az kalsın 44 olacaktı. Neyse ki bir kız çocuğunu HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık. Anneleri babaları da HDP binasına gittiler, onu kaçıran HDP’li yöneticileri orada darp ettiler. Ellerine sağlık, iyi de yaptılar. Hani ben bir keresinde bir ‘oh’ çekmiştim ya. ‘Paralar PKK’ya gitmiyor’ diye. Şimdi bir ‘oh’ daha çekiyorum. Gençler PKK’ya gitmiyor. Öğretmenliğe, doktorluğa, eczacılığa, hemşireliğe ve bu ülkenin yarınlarına katkı koymaya gidiyorlar. Festivallere gidiyorlar, dinini, inancını öğrenmeye gidiyorlar, üniversitelerde hocalarıyla beraber yarınlara ümit vermeye gidiyorlar. Sadece bu coğrafyaya değil, etrafımızdaki coğrafya da ümit veriyoruz. Amerika Irak'a geldiği zaman ‘demokrasi getireceğim’ diye geldi. Amerika Afganistan’ı işgal ettiği zaman ‘Barış getireceğim, kardeşlik getireceğim’ diye geldi. Bugün Irak'taki kardeşlerimizin durumunu görüyoruz, Afganistan'daki kardeşlerimizin durumunu yıllarca o barış getireceğim yalanı içerisinde gördük. Batının, Amerika’nın yalanlarına karnımız tok. Huzuru Erbil’e de Irak’a da Afganistan’a da etrafımızdaki coğrafyaya da biz getireceğiz."

HDP'li bir yöneticinin kız çocuğunu dağa kaçırırken yakalandığını söyleyen Soylu, "Anneleri babaları da HDP binasına gittiler. Onu kaçıran HDP'li yöneticiyi orada darp ettiler. Ellerine sağlık iyi de yaptılar" şeklinde konuştu.