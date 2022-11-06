Politika

Başkan Barzani: Şimdi çalışma zamanı

Başkan Barzani, KDP’nin 14’üncü Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "Şimdi çalışma zamanı. Partiniz kazanırsa hepimiz kazanırız" dedi.
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kürdistan Mesud Barzani KDP barzaniler

DUHOK (K24)

Başkan Mesud Barzani, Duhok’ta Kürdistan Demokrat Partisi’nin KDP 14’üncü Olağan Kongresi’nin kapanışında konuştu.

Konuşmasının başında kongreye katılanlara teşekkür eden Başkan Barzani, Mele Mustafa Barzani'nin vasiyetine atıfta bulunarak şunları söyledi:

İdris Barzani ve ben, Barzanilerin vasiyetini gönülden yerine getirdik. Neçirvan Barzani’yi önerdim onun da Mesrur Barzani'yi önermesi gösteriyor ki onlar da bizim gibi olacaklarının açık bir mesajıdır. Her ikisine de başarılar diliyorum." 

Başkan Barzani kongrenin başarılı olduğunu ifade ederek, "Bu başarı hepimizindir” dedi.

Konuşmasında Başkan Barzani, “Bir hata var, bana yetki verirseniz hal edeceğim. Listede aday olanlar arasındaki Ezidi kız ve erkek kardeşlerimizin seçilmediğini görüyorum ve bunun düzeltilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Şimdi çalışma zamanı olduğunu ifade eden Başkan Barzani, “Şimdi çalışma zamanıdır, madem partiniz kazandı o zaman hepimiz kazandık. Bu hepimizin zaferidir” vurgusunu yaptı.

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