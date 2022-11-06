KSDP lideri: Başkan Barzani’nin yeniden seçilmesi tarihi bir gereklilik

ERBİL (K24)

Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Haci Mahmud, Başkan Mesud Barzani’nin yeniden Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Başkanı seçilmesine ilişkin bir mesaj yayımladı.

Başkan Barzani ve KDP Merkez Komitesinin tüm üyelerini tebrik eden KSDP lideri şunları söyledi:

"Akıllı politikanız, Kürt ailesini birleştirmek, Kürdistan Bölgesi, Irak, bölgede ve dünyada Kürt birliğini güçlendirmek için altın bir fırsattır. Kürdistan Demokrat Partisi'nin tarihi ve sizin fedakarlığınız, Kürdistan halkının hayali olan milletimizin meşru mücadelesinin ve bağımsızlığının elde edilmesinin bir belgesidir. Seçilmeniz bu aşamada özelde Kürdistan Demokrat Partisi ve genel olarak Kürdistan halkı için tarihi bir gerekliliktir.”

Mahmud mesajında, 25 Eylül 2017 yılında gerçekleşen bağımsızlık referandumunda Başkan Barzani’nin rolüne dikkat çekerek, “Sizin çabalarınız ve özverinizle sadık ve duyarlı Kürdistan halkı ile tüm taraflar için gurur kaynağı olan referandum gibi tarihi bir başarıya imza atmış olmanız gurur vericidir” dedi.

KSDP lideri mesajında ayrıca, siyasi güçlerin ve Kürdistan halkının birliğine vurgu yaptı.