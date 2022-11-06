Yaşam

Mardin'de beton mikseriyle traktör çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde beton mikseriyle demir yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
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kürdistan Mardin midyat kaza

HABER MERKEZİ

Kayalıpınar Mahallesi girişinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen demir yüklü traktör ile beton mikseri çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile beton mikserinde bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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