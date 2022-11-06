Politika

MSB: Üs bölgesine saldırı düzenlendi

MSB, Kürdistan Bölgesi sınırlarında PKK’lilerin üs bölgesine açtığı ateş sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini, üç askerin de yaralandığını açıkladı.
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kürdistan MSB PKK asker

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kürdistan Bölgesi sınırlarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının bulunduğu üs bölgesine saldırı düzenlendiğini açıkladı. 

MSB açıklamasında, PKK’lilerin ateş açması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk’ün hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Dün de “Pençe-Şimşek” operasyonu bölgesinde PKK’lilerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 asker bu sabah hayatını kaybetmişti.

“Pençe-Yıldırım” ve “Pençe-Şimşek” isimli iki operasyon eş zamanlı olarak 24 Nisan 2021 tarihinde başlatılmıştı. Operasyon Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sürdürülüyor.

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