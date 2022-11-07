Politika

İsveç Dışişleri Bakanı: YPG ile bir ajandamız yok

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, YPG ile temas etmek için bir ajandalarının olmadığını söyledi.
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Tobias Billström
Tobias Billström
avrupa Tobias Billström İsveç ypg

HABER MERKEZİ

İsveç'te Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ile NATO görüşmelerinin bundan önceki Sosyal Demokrat hükümetinden daha iyi gittiğini ve sürecin daha sorunsuz ilerlediğini kaydetti.

Billström, "YPG ile temas şeklinde bir ajandamız yok. Bu durum Türk hükümeti tarafından da not edilmekte. Şu anda İsveç'i yöneten hükümetin de YPG'ye sempati duyanlarla da herhangi bir anlaşmaya girmesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Billström, "Türkiye özgür seçimler yapan bir devlettir. Böylece de demokrasi kriterleri yerine getiriliyor. Örneğin insan hakları yönünden bir sorun olduğunda bunu Türk hükümetine de çekinmeden söyleriz" dedi.

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