Jina Emini protestoları: Can kaybı 304'e yükseldi

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Norveç merkezli IHR'ye ait internet sitesinde yayınlanan raporda, Doğu Kürdistan ve İran’da 50 günü aşkın süredir devam eden gösterilere ilişkin bilgi verildi.

31 eyaletten 22’sine dair rakamların yer aldığı raporda en çok can kaybının sırasıyla Sistan-Beluçistan, Mazenderan, Tahran, Kürdistan ve Gilan eyaletlerinde yaşandığı belirtildi.

Raporda, Sistan-Beluçistan eyaletinde 118, Mazenderan'da 33, Tahran’da 30, Kürdistan’da 26, Gilan’da 22, Batı Azerbaycan’da 21, Kirmaşan’da 13, Elburz’da 9, Horasan-ı Rezevi, İsfahan ve Zencan’da dörder, Loristan, Merkezi, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Doğu Azerbaycan, Erdebil, İlam, Huzistan ve Hemedan’da ikişer, Buşehr ve Simnan'da ise birer göstericinin yaşamını yitirdiği, ölenlerin toplam sayısının 304'e çıktığı kaydedildi.

Raporda, hayatını kaybeden göstericilerden 41’inin 18 yaşın altında, 24’ünün de kadın olduğu ifade edildi.

IHR, 1 Kasım’da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 253 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberinde ise Jina Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerde şu ana kadar 38 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

GÖSTERİLER 17 EYLÜL'DE BAŞLADI

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi Doğu Kürdistan ve İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Emini'nin ölümü infiale yol açarken 17 Eylül'de cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, birçok kentte yayılmıştı.

Devam eden gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülüyor.