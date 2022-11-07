MSB: Üs bölgesine yönelik saldırıda 2 asker hayatını kaybetti

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, PKK mensuplarınca Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki üs bölgesine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada saldırıda yaralanarak hastaneye sevk edilen piyade sözleşmeli er İsmail Esmer’in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

MSB tarafından daha önce yapılan açıklamada, üs bölgesine açılan ateş sonucu piyade sözleşmeli er Mustafa Öztürk'ün hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

Önceki gün de “Pençe-Şimşek” operasyonu bölgesinde PKK’lilerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 asker bu sabah hayatını kaybetmişti.

“Pençe-Yıldırım” ve “Pençe-Şimşek” isimli iki operasyon eş zamanlı olarak 24 Nisan 2021 tarihinde başlatılmıştı. Operasyon Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sürdürülüyor.