Yaşam

Hakkari'de yangın: 7 bin bağ ot ve 13 ton saman kül oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan yangında 7 bin bağ ot ile 13 ton saman kül olurken, 50 ton saman kullanılmaz hale geldi.
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kürdistan Şemdinli Hakkari yangın saman ot

HABER MERKEZİ

Yangın, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Altınsu köyüne bağlı Dereboyu mezrasında çıktı.

Hayvanları beslemek için istiflenen 7 bin bağ ot ile 13 ton saman alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı.

Ancak çabaları yetersiz kaldı, itfaiyeye haber verildi. Mezraya hızla ulaşan ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu.

Uzun süren çalışmalar sonucunda alevler, ahıra sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında 7 bin bağ ot ile 13 ton saman kül oldu. Dumandan etkilenen 50 ton saman da kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (Kaynak: İHA)

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