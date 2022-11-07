Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 30 yaralı
HABER MERKEZİ
Edinilen bilgiye göre olay Malatya-Kayseri Kara Yolu, Sivas’ın Gürün ilçesi, Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti.
Kazada içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir otobüs devrildi.
Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
VALİ'DEN AÇIKLAMA
Suriyeli göçmen sevkiyatı yapan bir otobüsün devrildiğini belirten Sivas Valisi Şimşek, kazada 2 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 30 yaralının olduğunu söyledi.
Vali Şimşek, otobüste bulunan 5 jandarmadan 2'sinin de hafif yaralandığını belirtti. (Kaynak: İHA)