Yaşam

Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 30 yaralı

Sivas’ta Suriyeli göçmen sevkiyatı yapan bir otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 6'sı ağır 30 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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kürdistan Sivas göçmen kaza ölü yaralı

HABER MERKEZİ

Edinilen bilgiye göre olay Malatya-Kayseri Kara Yolu, Sivas’ın Gürün ilçesi, Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti.

Kazada içerisinde  göçmenlerin bulunduğu bir otobüs devrildi.

Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Suriyeli göçmen sevkiyatı yapan bir otobüsün devrildiğini belirten Sivas Valisi Şimşek, kazada 2 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 30 yaralının olduğunu söyledi.

Vali Şimşek, otobüste bulunan 5 jandarmadan 2'sinin de hafif yaralandığını belirtti. (Kaynak: İHA)

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