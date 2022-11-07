İranlı bakan: Gözaltına alınan göstericilerin dilini anlamıyoruz

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Dün Tahran’daki Şerif Teknoloji Üniversitesi’nde konuşan İran Kültür ve Turizm Bakanı Ezzatollah Zarghami, “İran’daki son gösterilerde gözaltına alınan kişilerle ilgili soruşturma yürüten başmüfettiş, siyasi kişilerle ilgili soruşturmalarda büyük bir tecrübe sahibi. Ancak gözaltına alınan gençlerle ilgili bir itirafta bulundu. Ne onlar gençleri anlıyormuş, ne de gençler onları” dedi.

Zarghami, başmüfettişin kendisine, “Siyasilerle ilgili uzun süre soruşturmalar yürüttüm. Son birkaç gün içinde de yüzlerce gençle ilgili soruşturmaya katıldım. Açıkçası en zor soruşturmaların bunlar oldu. Çünkü kimse birbirini anlamıyor” dediğini aktardı.

Göstericilerin taleplerinin sorulduğu Zarghami, “reform” yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, “Bugün kızlarımız sokaklarda başörtüsüz geziyor. Ne oldu? Bir olay çıktı mı?” yanıtını verdi.

Zarghami konuşmasının devamında, “İran Medya Kurumu sorumlusuyken üst düzey yetkililere başörtüsüyle ilgili konuşmaları önerisinde bulundum. Onlar ise yanıt olarak, ‘Biz bilmiyoruz. Yaşındaki bir kızın dilinden anlayan biri olmalı’ dediler” ifadelerini kullandı.

İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Jina Emini'nin ölümü sonrasında başlayan ve 50 günü aşkın süredir devam eden gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 304'e yükseldiğini açıkladı.

31 eyaletten 22’sine dair rakamların yer aldığı raporda en çok can kaybının sırasıyla Sistan-Beluçistan, Mazenderan, Tahran, Kürdistan ve Gilan eyaletlerinde yaşandığı belirtildi.

İran resmi medyası gözaltına alınan bin kişinin yargılanmaya başlayacağını bildirirken, insan hakları örgütleri bazı göstericilerin idam edilebileceğiyle ilgili uyarıda bulunuyor.

JİNA EMİNİ'NİN ÖLÜMÜ SONRASI BAŞLAYAN GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi Doğu Kürdistan ve İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Emini'nin ölümü infiale yol açarken 17 Eylül'de cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, birçok kentte yayılmıştı.