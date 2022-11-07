Dünyada bir ilk: Laboratuvarda geliştirilen kan insanlara nakledildi

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Araştırmacılar, deney kapsamında ilk etapta, birkaç kaşık dolusu kadar küçük miktardaki kanın insan vücudunda nasıl bir etki göstereceğini mercek altına alacak.

İngiltere’de 10 sağlıklı insan üzerinde başlayan klinik çalışma kapsamında, laboratuvarda geliştirilen ve nakledilen kan, bu kişilerin vücutlarında radyoaktif bir madde ile işaretlenerek izleniyor.

Kan naklinin büyük kısmının her zaman bağış yapmak için düzenli olarak kan alma merkezlerine gelen insanlardan geldiğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle kazalar veya ameliyatlar sırasında hayati önem taşıyan ancak çok nadir bulunan ve elde edilmesi zor kan gruplarını üretmeyi hedefliyor.

Orak Hücreli Anemi hastası olanlar sürekli ve düzenli olarak nakil ihtiyaç duyulduğu için yeni buluş büyük önem taşıyor.

Bu tür durumlarda eğer verilen kan tam bir uyum göstermediği takdirde vücut bunu reddetmeye başlıyor ve tedavi başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Bu seviyede gerekli olan doku uyumu, yaygın şekilde bilinen “A”, “B”, “AB” ve “0” kan gruplarının dışına da çıkabiliyor.

Bristol Üniversitesi’nden Profesör Ashley Toye, basına yaptığı açıklamada bazı kan gruplarının çok nadir olduğunu belirterek, ülkede “sadece 10 kişide görülen” kan gruplarının bile mevcut olduğuna dikkat çekti.

İngiliz bilim insanları, ilk defa Hindistan’da görülen ve “Bombay” adı verilen kan grubundan ülkede genelinde sadece üç ünite bulunduğuna işaret ediyor.

Bu araştırmaya katkı veren Bristol, Cambridge, Londra’daki bilim insanlarının çalışması öncelikle ciğerlerden vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerine yoğunlaşıyor.

Önce bağışla elde edilen 470 ml civarında bir kan, manyetik boncuklar ile kırmızı kan hücrelerine dönüşme özelliği olan kök hücreler ayrıştırılıyor. Ardından ayrıştırılan bu kök hücrelerin laboratuvar ortamında çoğalması sağlandıktan sonra bunlar kırmızı kan hücresi olmaya yönlendiriliyor.

Yaklaşık üç haftalık işlem sonunda yarım milyon kök hücresi bulunan havuzdan 50 milyar kırmızı kan hücresi elde edilebilirken, bunlar daha sonra filtrelenerek, nakil edilebilecek 15 milyar kırmızı kan hücresine kadar indiriliyor. (Kaynak: euroews)