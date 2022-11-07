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Arjantin’de olaylı final: 11 kırmızı kart

Boca Juniors ile Racing Club arasında oynanan Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde hakem Facundo Tello, tam 11 kırmızı kart gösterdi.
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Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club, Parque La Pedrera Stadyumu’nda karşıya geldi. Olaylı finalde karşılaşmanın hakemi Facundo Tello, Boca Juniors Teknik Direktörü Hugo Ibarra da dahil olmak üzere 11 kişiye kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı peş peşe atılan gollere sahne oldu. Boca Juniors 19. dakikada Norberto Briasco ile öne geçti. Bu golden üç dakika sonra Racing Club, Matias Rojas ile beraberliği yakaladı. Mücadelenin 90+5. dakikasında Boca’dan Villa, Racing’den ise Carbonero kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın normal süresi takımların 10’ar kişi kalmasıyla 1-1 sonuçlandı.

Uzatma bölümlerinde ise 9 kart daha çıktı. Yedek oyuncularla birlikte 6 Boca Juniors, 2 Racing Club oyuncusuna direkt kırmızı kart gösteren hakem Facundo Tello, Boca Juniors Teknik Direktörü Hugo Ibarra’ya da itirazdan dolayı kırmızı kart göstererek toplamda 11 kez kırmızı kartına başvurmuş oldu.

Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club, Parque La Pedrera Stadyumu’nda karşıya geldi. Olaylı finalde karşılaşmanın hakemi Facundo Tello, Boca Juniors Teknik Direktörü Hugo Ibarra da dahil olmak üzere 11 kişiye kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı peş peşe atılan gollere sahne oldu. Boca Juniors 19. dakikada Norberto Briasco ile öne geçti. Bu golden üç dakika sonra Racing Club, Matias Rojas ile beraberliği yakaladı. Mücadelenin 90+5. dakikasında Boca’dan Villa, Racing’den ise Carbonero kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın normal süresi takımların 10’ar kişi kalmasıyla 1-1 sonuçlandı.

Uzatma bölümlerinde ise 9 kart daha çıktı. Yedek oyuncularla birlikte 6 Boca Juniors, 2 Racing Club oyuncusuna direkt kırmızı kart gösteren hakem Facundo Tello, Boca Juniors Teknik Direktörü Hugo Ibarra’ya da itirazdan dolayı kırmızı kart göstererek toplamda 11 kez kırmızı kartına başvurmuş oldu.

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