KYB’den KDP’ye kutlama

ERBİL (K24)

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) gerçekleştirdiği 14’üncü Kongre’ye ilişkin bir kutlama mesajı yayımladı.

14’üncü Kongre’de yeni yönetimin seçilmesinden dolayı KDP’yi kutlayan KYB, “Kongre karar ve görevlendirmelerin halkımızın deneyiminin başarıya ulaşmasını ve Kürdistan vatandaşlarının layık olduğu daha iyi bir yönetimi sağlamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KDP’nin 14. Kongresi, 3-5 Kasım tarihlerinde Duhok’ta gerçekleşti.