Hengaw: İran’daki gösterilerde 61 Kürt öldürüldü

HABER MERKEZİ

Doğu Kürdistan’la (Rojhilat) ilgili gelişmeleri takip eden Hengaw İnsan Hakları Örgütü, Jina Emini isimli Kürt kadının ölümünün ardından başlayan protestolarda şimdiye kadar 61 Kürt sivilin öldürüldüğünü, 5 bin kişinin de güvenlik güçlerinin doğrudan açtığı ateşte yaralandığını duyurdu.

Raporda, 50 gündür Rojhilat’ın 38 kent ve kasabasında süren gösterilerde öldürülen 61 kişinin, hedef gözetilerek açılan ateşte hayatını kaybettiği belirtildi.

Diğer 10 vatandaşın ise işkence ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, 53 kişinin Doğu Kürdistan’da, 8 kişinin de İran’ın farklı kentlerinde öldürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Jina Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 304'e yükseldiğini açıkladı.

31 eyaletten 22’sine dair rakamların yer aldığı raporda en çok can kaybının sırasıyla Sistan-Beluçistan, Mazenderan, Tahran, Kürdistan ve Gilan eyaletlerinde yaşandığı belirtildi.

JİNA EMİNİ’NİN ÖLÜMÜ

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi Doğu Kürdistan ve İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Emini'nin ölümü infiale yol açarken 17 Eylül'de cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, birçok kentte yayılmıştı.

Gösterilerde çok sayıda kişi de gözaltına alındı.