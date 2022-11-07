Ağrı'da otobüs iki kamyonla çarpıştı: 7 ölü

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Van'dan Ağrı istikametine giden yolcu otobüsü, Tutak ilçe merkezinde daha önce çarpışan pancar yüklü iki kamyona çarpıp alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsü, itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.

Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Van-Ağrı kara yolu kaza nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

#Ağrı'da otobüsle yakıt tankeri çarpıştı



Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile yakıt dolu tanker kafa kafaya çarpıştı. Otobüs ve tanker alev aldı, ölü ve yaralılar varhttps://t.co/AzpnRJ0Yh2 pic.twitter.com/h6Nbk0rDFO — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) November 7, 2022

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı Tutak kara yolundaki trafik kazasında 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün maalesef bir diğer trafik kazası da Ağrı Tutak kara yolunda bir otobüsün tankere çarpması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2'si ağır 11 yaralı var. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün maalesef bir diğer trafik kazası da Ağrı Tutak karayolunda bir otobüsün tankere çarpması sonucu yaşandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2’si ağır 11 yaralı var. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 7, 2022

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır" ifadelerini kullandı.