Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı: İşte dev eşleşmeler
HABER MERKEZİ
rupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto, Bayern Münih, Napoli ve Tottenham grup lideri; Club Brugge, Liverpool, Inter ve Eintracht Frankfurt ise grup ikincisi olarak son 16 turuna yükselmişti.
E, F, G, H gruplarında oynanan karşılaşmaların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea, Real Madrid, Manchester City ve Benfica grup lideri olarak, Milan, Leipzig Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain ise ikinci sırayı alarak son 16 turuna adını yazdırmıştı.
Eşleşmeler şöyle:
Leipzig-Manchester City
Club Brugge-Benfica
Liverpool-Real Madrid
Milan-Tottenham
Eintracht Frankfurt-Napoli
Borussia Dortmund-Chelsea
Paris Saint Germain-Bayern Münih
Inter-Porto