Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı: İşte dev eşleşmeler

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rupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto, Bayern Münih, Napoli ve Tottenham grup lideri; Club Brugge, Liverpool, Inter ve Eintracht Frankfurt ise grup ikincisi olarak son 16 turuna yükselmişti.

E, F, G, H gruplarında oynanan karşılaşmaların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea, Real Madrid, Manchester City ve Benfica grup lideri olarak, Milan, Leipzig Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain ise ikinci sırayı alarak son 16 turuna adını yazdırmıştı.

Eşleşmeler şöyle:

Leipzig-Manchester City

Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Eintracht Frankfurt-Napoli

Borussia Dortmund-Chelsea

Paris Saint Germain-Bayern Münih

Inter-Porto