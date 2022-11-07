Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı: İşte dev eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli olurken, kupanın favorileri arasında gösterilen devler birbirleriyle eşleşti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Şampiyonlar Ligi kura çekimi son 16 turu

HABER MERKEZİ

rupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. 

A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto, Bayern Münih, Napoli ve Tottenham grup lideri; Club Brugge, Liverpool, Inter ve Eintracht Frankfurt ise grup ikincisi olarak son 16 turuna yükselmişti.

E, F, G, H gruplarında oynanan karşılaşmaların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea, Real Madrid, Manchester City ve Benfica grup lideri olarak, Milan, Leipzig Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain ise ikinci sırayı alarak son 16 turuna adını yazdırmıştı.

Eşleşmeler şöyle:

Leipzig-Manchester City

Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Eintracht Frankfurt-Napoli

Borussia Dortmund-Chelsea

Paris Saint Germain-Bayern Münih

Inter-Porto

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv