Çemçemal’de trafik kazası: 2 Peşmerge yaşamını yitirdi

SÜLEYMANİYE (K24)

Çemçemal Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kadir Kerem nahiyesinde, Kor Mor rafinerisi yakınında meydana gelen trafik kazasında 3 Peşmerge’nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, “Kadir Kerem nahisyesinde Kor Mor rafinerisi yakınında meydana gelen trafik kazasında 2 Peşmerge yaşamını yitirdi, 30, 32 ve 35 yaşlarında üç Peşmerge de yaralandı” denildi.

Trafik kazasının ardından olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaralıları acile ulaştırdığı kaydedildi.

Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesinde, vatandaşlara ve elektrik santrallerine doğal gaz sağlayan çok sayıda gaz üretim sahası bulunuyor.