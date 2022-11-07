Almanya: AB düzeyinde İran’a yönelik yeni yaptırım paketi görüşülüyor

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Sasse, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, İran’a yönelik yeni yaptırım paketi hazırlandığına ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, "AB düzeyinde böyle bir yaptırım paketi hakkında görüşmeler olduğunu teyit edebilirim. Yaptırım paketinin kabul edilmesi AB’nin konusudur" dedi.

Görüşmelerin yapıcı şekilde devam ettiğini dile getiren Sasse, AB’deki ortaklar ve kurumlarda devam eden görüşmelerle ilgili ayrıntılar konusunda bugün açıklama yapamayacağını kaydetti.

Sasse, Almanya’nın başka önlemler alınmasından yana olduğunu belirtti.

Spiegel dergisi yaptığı haberde, Almanya ile birlikte AB'deki 8 ülkenin İran’daki eylemlerde göstericilere yönelik şiddet kullanılması olaylarına karışan kişi ve kurumlara karşı yeni yaptırım paketi için girişimde bulunduğunu yazdı.

Haberde, paketin 31 teklif içerdiği ve bunların yasal incelemesinin yapıldığı aktarıldı.

Bu arada Alman hükümeti, 31 Ekim’de Doğu Kürdistan (Rojhilat) ve İran’da güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız şiddet kullanmasını kınamıştı.

Ayrıca AB, Rojhilatlı 22 yaşındaki Jina Emini’nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolarla ilgili 17 Ekim'de İranlı 11 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım uyguladığını duyurmuştu.

İran da yanıt olarak Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin de aralarında olduğu Avrupalı 12 kişi ve 8 kuruluşa yaptırım kararı almıştı.

HENGAW: İRAN’DAKİ GÖSTERİLERDE 61 KÜRT ÖLDÜRÜLDÜ

Rojhilat’la ilgili gelişmeleri takip eden Hengaw İnsan Hakları Örgütü, Jina Emini’nin ölümünün ardından başlayan protestolarda şimdiye kadar 61 Kürt sivilin öldürüldüğünü, 5 bin kişinin de güvenlik güçlerinin doğrudan açtığı ateşte yaralandığını duyurdu.

Raporda, 50 gündür Rojhilat’ın 38 kent ve kasabasında süren gösterilerde öldürülen 61 kişinin, hedef gözetilerek açılan ateşte hayatını kaybettiği belirtildi.

Diğer 10 vatandaşın ise işkence ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, 53 kişinin Doğu Kürdistan’da, 8 kişinin de İran’ın farklı kentlerinde öldürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 304'e yükseldiğini açıkladı.

31 eyaletten 22’sine dair rakamların yer aldığı raporda en çok can kaybının sırasıyla Sistan-Beluçistan, Mazenderan, Tahran, Kürdistan ve Gilan eyaletlerinde yaşandığı belirtildi.

JİNA EMİNİ’NİN ÖLÜMÜ

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi Doğu Kürdistan ve İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Emini'nin ölümü infiale yol açarken 17 Eylül'de cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, birçok kentte yayılmıştı.

Gösterilerde çok sayıda kişi de gözaltına alındı.