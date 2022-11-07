Anket: DEVA ve Gelecek partilerinin seçmeni AK Parti’ye kayıyor

HABER MERKEZİ

Aksoy Araştırma, her ay düzenli olarak yaptığı ‘Türkiye Monitörü’nün ekim sonuçlarını paylaştı.

Bilgisayar Destekli Telefon Anketi yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtilen çalışma için 26 ilde 1537 kişiyle görüşüldü. Çalışmanın yüzde 95 güven aralığında yüzde 2,5 hata payı ile yapıldığı kaydedildi.

Aksoy Araştırma, sonuçlara ilişkin "Araştırma sonuçlarına bakıldığında geride bıraktığımız aylara göre AK Parti’nin oylarında 2 puana yakın bir artış görülmekte. Bu artış anlamlı oranda DEVA ve Gelecek Partisi’ne oy veren seçmenin AK Parti’ye yönelmesinden kaynaklanmakta" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların verdikleri cevaplar (kararsızlar dağıtıldıktan) şöyle:

AK Parti: Yüzde 31.7

CHP: Yüzde 28.1

İYİ Parti: Yüzde 13.3

HDP: Yüzde 11.1

MHP: Yüzde 7.8

DEVA: Yüzde 1.4

Saadet Partisi: Yüzde 1.3

Gelecek Partisi: Yüzde 0.3

Diğer: Yüzde 4.9