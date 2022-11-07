İran Meclisi: Protestoculara gereken ders verilmeli

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Resmi haber ajansı Tasnim'e göre, 6 Kasım'daki oturumda konuşan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, gösterilerin arkasında ABD ve İsrail istihbarat örgütlerinin olduğunu öne sürdü.

Galibaf ayrıca protestoları daha büyük iç karışıklığa dönüştürmek isteyen "CIA ve Mossad'ın DAİŞ gibi terör örgütlerini veya benzerlerini" kullandığını iddia etti.

Oturumun ardından, 290 üyeli meclisin 227 üyesinin imzasını taşıyan metin İran medyası aracılığıyla yayımlandı.

İran resmi devlet televizyonu Press TV'nin aktardığına göre, metinde şu ifadeler yer aldı:

“Milletin temsilcileri olarak bizler, yargı organları dahil bütün devlet yetkililerinden o muhariplere ve DAİŞ gibi halkın hayatına ve malına kastedenlere en kısa zamanda gerekli dersi vermesini istiyoruz. Esas anlamı ‘savaşçı olan ‘muharip’ kelimesi, İranlı mahkemelerinde ‘İslam düşmanı’ karşılığı olarak kullanılıyor ve bu kelimeyle suçlananlar genellikle idam cezası istemiyle yargılanıyor. Terörizm sanıkları için de ölüm cezası isteniyor.”

Ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Metne imza atan milletvekilleri, cezalandırmanın ‘hayatın, mülkün, güvenliğin ve sevgili halkın onurunun düzen için kırmızı çizgi olduğunu ve bu bakımdan kimseye merhamet gösterilmeyeceğini’ kanıtlayacağını vurguladı.”

Başkent Tahran'da yaklaşık bin kişinin açık mahkemelerde yargılanmaya başlandığı geçen hafta açıklanmıştı. Göstericilerin tutuklandığı 20'den fazla eyaletteki yargılamalar konusunda sağlıklı haber akışı yok. İran'ın idari yönetim sistemi 31 eyalet üzerinde yükseliyor.

HENGAW: İRAN’DAKİ GÖSTERİLERDE 61 KÜRT ÖLDÜRÜLDÜ

Rojhilat’la ilgili gelişmeleri takip eden Hengaw İnsan Hakları Örgütü, Jina Emini’nin ölümünün ardından başlayan protestolarda şimdiye kadar 61 Kürt sivilin öldürüldüğünü, 5 bin kişinin de güvenlik güçlerinin doğrudan açtığı ateşte yaralandığını duyurdu.

Raporda, 50 gündür Rojhilat’ın 38 kent ve kasabasında süren gösterilerde öldürülen 61 kişinin, hedef gözetilerek açılan ateşte hayatını kaybettiği belirtildi.

Diğer 10 vatandaşın ise işkence ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, 53 kişinin Doğu Kürdistan’da, 8 kişinin de İran’ın farklı kentlerinde öldürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 304'e yükseldiğini açıkladı.

31 eyaletten 22’sine dair rakamların yer aldığı raporda en çok can kaybının sırasıyla Sistan-Beluçistan, Mazenderan, Tahran, Kürdistan ve Gilan eyaletlerinde yaşandığı belirtildi.

JİNA EMİNİ’NİN ÖLÜMÜ

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi Doğu Kürdistan ve İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Emini'nin ölümü infiale yol açarken 17 Eylül'de cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, birçok kentte yayılmıştı.

Gösterilerde çok sayıda kişi de gözaltına alındı.