Erdoğan: Hak ve özgürlüklerin halk oylamasına gitmesini doğru bulmuyoruz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi.

Erdoğan, 3 saat 30 dakika süren toplantının ardından açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucuyla ilgili açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, “Yeniden yapılandırdığımız polis akademimiz başarıları ile göz dolduruyor. Uyuşturucu gibi bir insanlık suçu ile, polislerimize ve hükümetimize iftira atanların siyaset yapmalarının ötesinde sinsi niyetlerle hareket ettiklerinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Her kim Türkiye'yi terör örgütleriyle, uyuşturucuyla, mafyayla, küresel tefecilerle aynı fotoğrafın içine sokuyorsa; yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir” dedi.

Erdoğan, “Türkiye 5. kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzun süre bu faaliyet sebebiyle eserlerden mahrum kalmıştır” diyerek, şunları belirtti:

“Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız ilhamla ülkemizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırladığımız kritik dönemde aynı oyun sergilenmeye başlandı. Ama bu defa açık ve net konuşuyorum, başaramayacaklar. Milletimiz bu oyunları bozacak ferasete ve dirayete sahip olduğunu sayısız örnekle göstermiştir. Bunlar DEAŞ'ın, PKK'nın, 15 Temmuz'da FETÖ'nün, Suriye harekatlarında cümle emperyalistlerin, Avrupa'nın, Karabağ'ın işgaline karşı gardaşlarımızın yürüttüğü vatan muhaberesinde Ermenilerin, faiz lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Kendilerine verilen görev buydu. Diyet borcu bunu gerektiriyordu.”

Öte yandan başörtüsü teklifi konusuyla ilgili de konuşan Erdoğan, “Uzlaşma olmazsa kendi teklifimizi götüreceğiz. Hak ve özgürlüklerin halk oylamasına gitmesini doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.