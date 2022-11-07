MSF: Hol Kampı’nda şiddet olayları arttı

HABER MERKEZİ

Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, Rojava’da DAİŞ’lilerin kadın ve çocuklarının tutulduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolündeki Hol Kampı’nda şiddetin patlak vermesi uyarısı yapıldı.

MSF’nin açıklamasında, “Kampta vatandaşı olan ülkeler, vatandaşlarını koruma sorumluluğunu üstlenmemekte” denildi.

İnsan hakları ihlalleri ve şiddet biçimlerinin tekrarlandığının kaydedildiği açıklamada, terörle mücadele politikasının, kampta tutuklu ve tehlikeli olarak sınıflandırılan binlerce sivili süresiz bir şekilde kuşattığı kaydedildi.

“Kampta kaydedilen cinayet vakaları ve şiddet günlük hayat döngüsünü daraltmış ve kamp sakinleri temel insan haklarından mahrum bırakılmıştır” denilen açıklamada, son haftalarda bazı Batılı ülkelerin çok sayıda vatandaşını ülkesine kabul ettiği ifade edildi.

Açıklamada, “DAİŞ'e karşı ABD öncülüğündeki koalisyonun üyeleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda ve askeri üslerde hâlâ çok sayıda vatandaşa sahip. Bu ülkeler kamplardaki vatandaşlarının sorumluluğunu üstlenmedi. Vatandaşlarını kolayca terk ettiler, bazı durumlarda vatandaşlıklarını ellerinden aldılar ve bazıları şimdi vatansız” ifadelerine yer verildi.