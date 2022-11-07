Politika

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir ABD vatandaşı öldürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta özel bir eğitim kurumunda İngilizce öğretmeni olarak çalışan bir Amerikan vatandaşının silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.
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Irak Bağdat Saldırı ABD Beyaz Saray Karine Jean-Pierre

BAĞDAT (K24)

K24’ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bağdat'ın Karrada bölgesinde bir Amerikan vatandaşının kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

Olayın faillerinin İngilizce öğretmeni Amerikan vatandaşı Stephen Troel'i önce kaçırmak istedikleri ancak başaramayınca yanlarında taşıdıkları silahla söz konusu şahsı vurdukları kaydedildi.

Haberlerde, olayda ağır yaralanan ve Karrada Devlet Hastanesine kaldırılan Troel'in, burada hayatını kaybettiği ve olayla ilgili bölgede inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada Troel'in öldürüldüğünü doğruladıklarını ifade etti.

Jean Pierre, Bağdat’taki yetkililerle görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

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