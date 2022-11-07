Politika

Kanadalı subay Bağdat’ta yaşamını yitirdi

Kanada ordusu mensubu bir subay Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaşamını yitirdi.
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Irak Kanada Bağdat Eric Cheung

HABER MERKEZİ

Kanada Savunma Bakanlığı, Kanada ordusu mensubu bir subayın Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kanada Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bir CAF üyesi, Kaptan Eric Cheung, Cumartesi günü Irak'ın Bağdat kentinde operasyonla ilgili olmayan koşullar altında öldü” denildi.

Açıklamada, “Bu olayın koşullarıyla ilgili bir soruşturma şu anda devam ediyor. Düşüncelerimiz Kaptan Cheung'un ailesi ve arkadaşlarıyla” ifadelerine yer verildi.

Kanadalı subayın ölümünün bugün Bağdat’ta uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Stephen Troel adlı ABD vatandaşının ölümüyle ilişkisinin olmadığı bildirildi.

 

 

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