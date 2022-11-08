Yaşam

7 Kürt ili için 'sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldığı belirtildi.
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kürdistan sarı kodlu yağış Yağmur Dersim

HABER MERKEZİ

Meteoroloji Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Dersim ve Urfa için "sarı" kodlu uyarı yaptı.

7 kentte bugün yağış bekleniyor.

Yağışın bazı illerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

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