Irak Cumhurbaşkanı Türkiye ve İran’dan yardım istedi

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Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda konuşan Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, ülkedeki kuraklığa dikkat çekti.

Reşid, Irak’ın iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerin başında yer aldığını belirterek, “Irak’ta giderek artan kuraklık ciddi bir tehlike teşkil ediyor” dedi.

Irak’ın yağmur seviyesinin azalması sonucu kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Reşid, Türkiye ile İran’ı bu krizi aşmak için iş birliğine davet etti.

Artan kuraklığın Irak’ta tarım alanlarının azalmasına yol açtığını vurgulayan Reşid, “Küresel ısınma ve çölleşmeden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Irak’ın yüzde 40'ı tehdit altında” ifadelerini kullandı.