Yaşam

44 haneli köyü satışa çıkardılar

İspanya'da 44 ev, kilise, okul ve otelin olduğu Zamora kentine bağlı Salto köyü 260 bin euroya satışa çıkarıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa İspanya satılık köy

HABER MERKEZİ

İspanya'nın kuzeybatısındaki Zamora kenti yakınlarında 44 evi, kilisesi, okulu, oteli, barı ve hatta eski jandarma kışlası bulunan bir köy 260 bin euroya satılmak isteniyor.

Emlakçılık hizmeti veren "İdealista" adlı internet sitesi, Portekiz sınırı yakınlarındaki Zamora kentine bağlı Salto köyünün satışa çıkarıldığını duyurdu.

Büyükşehirlere göçten dolayı boşalan köyde 44 ev ile kilise, okul, otel, bar, eski bir havuz, spor kompleksi hatta eski bir jandarma kışlası bulunduğu bildirildi.

Köydeki mülk sahiplerinin temsilciliğini yapan emlak şirketinden bir yetkili, 260 bin euroya 5 gündür satışta olan köyün ilanına şimdiye kadar 200 kişinin baktığını, çok sayıda telefon aldıklarını, 2 İspanyol, 1 Portekiz ve 1 İngiliz'in alım için ilgilendiğini söyledi.

Eski bir hidroelektrik santralinden dolayı 1950'li yıllarda inşa edilen köye yakın doğal bir parkın olduğu, 1989'da santralin kapanmasının ardından nüfusun yavaş yavaş azaldığı bildirildi.

Santralin 2000'li yılların başında turizm kompleksi kurulması amacıyla bir yatırımcıya satıldığı ancak projenin hiçbir zaman hayata geçirilmediği bilgisi paylaşıldı.

Köyü alacak girişimcilerin gerekli yatırımları yaparak burayı kırsal turizme açabileceği belirtildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv