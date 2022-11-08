20 ilde FETÖ operasyonu

HABER MERKEZİ

İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması ve sivil unsurlarına yönelik operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı 28 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı.

Şahısların ankesörlü ve sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları tespit edildi.

Şüphelilerin 5'i Kara Kuvvetleri, 8'si Hava Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 4'ü muvazzaf 14 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 13 askeri okul öğrencisi ve 1 ihraç polis memuru olduğu açıklandı.

Mersin merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonda aralarında aktif olarak görev yapan askeri personel ile eski askeri okul öğrencisi, emekli öğretmen, meslekten ihraç edilmiş polis ve uzman çavuşun da olduğu 15 şüphelinin, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Kimliği ve adresleri tespit edilen kişilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Hakkari ve Kars'ta eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Polisin diğer kişileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

İSTANBUL'DA 27 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TSK içinde “örgütsel faaliyette” bulunduğu belirtilen asker ve askeri okul öğrencileriyle örgütün üst düzey yöneticisi 27 kişi gözaltına alındı. (Kaynak: AA)