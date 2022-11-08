Politika

İran'da saldırıya uğrayan Duhoklu öğrenci hayatını kaybetti

İran'da geçtiğimiz günlerde uğradığı bıçaklı saldırıya sonucu ağır yaralanan Duhoklu üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
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Beşar Fayik
Beşar Fayik
kürdistan Beşar Fayik Ahvaz kenti Şapur Üniversitesi

HABER MERKEZİ

İran'ın Ahvaz kentindeki Şapur Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan Duhok’un Berdereş ilçesi nüfusuna kayıtlı Beşar Fayik isimli öğrenci, 4 Kasım akşamı bazı kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan üniversite öğrencisi yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Kürt öğrencinin bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Konuya ilişkin K24’e konuşan Beşar Fayik'in arkadaşı Muhammed Mehdi,  Beşar’ın 4 ameliyat geçirmesine rağmen kurtarılamayarak bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

4 Kasım’da kaldığı evin yakındaki pazara giden Beşar Fayik, yolunu kesip kendisinden para isteyen kişilere karşı çıkınca bıçaklanmıştı.

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