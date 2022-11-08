Guterres: İnsanlığın önündeki seçenekler işbirliği yapmak ya da yok olmak

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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27), Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde başladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açılış konuşmasında uluslararası toplumu dayanışma içinde olmaya veya “toplu intihar” ile yüzleşmeye çağırdı.

100'den fazla dünya liderinin COP 27’nin ilk resmi genel kurulu için yeniden bir araya geldiğini söyleyen Guterres, “İnsanlığın önünde iki seçenek var. İşbirliği yapmak ya da topluca yok olmak” dedi.

Guterres, “En büyük iki ekonomi olan ABD ve Çin, önerilen paktı gerçeğe dönüştürmek için çabalara katılma konusunda özel bir sorumluluğa sahiptir. İklim hedeflerimize ulaşmak için tek umudumuz bu” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, Ukrayna’daki savaş ve diğer çatışmalar çok fazla kan neden olurken, BM’nin iklim değişikliğine odaklanmadığına dair iddiaları kabul edemediğini de sözlerine ekledi