Bahçeli’den HDP’yle görüşme açıklaması: Son derece doğal

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

AK Parti'nin başörtüsü konusunda anayasa değişikliği konusunda HDP'ye ziyaret gerçekleştirmesine değinen Bahçeli, şunları söyledi:

“Anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyoruz. Görüşümüz belli. Bu anayasa değişikliği teklifini geniş bir mutabakat halinde ele alıp sonuca gidelim ya da halkoylamasıyla soralım. CHP dürüst ve sözünün arkasındaysa buyursun hep birlikte bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım. Bu arada AK Parti heyetinin değişikliği görüşmek amacıyla siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal bir adımdır. HDP ile niye görüşülmüş? Biz buna nasıl bir tepki gösterecekmişiz? HDP’ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP’yi dillerine dolamaları muflis bir tavırdır. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP de odur. Biz görüşülmeye değil, demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz.”

AK Parti heyeti, başörtüsüyle ilgili anayasal düzenleme için HDP'yle de görüşmüştü. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin, HDP'yle görüşmeye nasıl tepki vereceği tartışma konusu olmuştu.