Politika

Bahçeli’den HDP’yle görüşme açıklaması: Son derece doğal

MHP lideri Bahçeli, AK Parti’nin HDP’yle görüşmesinin “son derece doğal olduğunu” söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Devlet Bahçeli HDP'yle ilgili mesaj verdi (Foto: AA)
Devlet Bahçeli HDP'yle ilgili mesaj verdi (Foto: AA)
türkiye Devlet Bahçeli MHP HDP

HABER MERKEZİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

AK Parti'nin başörtüsü konusunda anayasa değişikliği konusunda HDP'ye ziyaret gerçekleştirmesine değinen Bahçeli, şunları söyledi:

“Anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyoruz. Görüşümüz belli. Bu anayasa değişikliği teklifini geniş bir mutabakat halinde ele alıp sonuca gidelim ya da halkoylamasıyla soralım. CHP dürüst ve sözünün arkasındaysa buyursun hep birlikte bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım. Bu arada AK Parti heyetinin değişikliği görüşmek amacıyla siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal bir adımdır. HDP ile niye görüşülmüş? Biz buna nasıl bir tepki gösterecekmişiz? HDP’ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP’yi dillerine dolamaları muflis bir tavırdır. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP de odur. Biz görüşülmeye değil, demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz.”

AK Parti heyeti, başörtüsüyle ilgili anayasal düzenleme için HDP'yle de görüşmüştü. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin, HDP'yle görüşmeye nasıl tepki vereceği tartışma konusu olmuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv