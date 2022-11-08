Irak’ta bir ABD’linin öldürülmesi olayını milisler üstlendi

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Ehli Kehf Tugayları milis grubu bugün yaptığı açıklamada, “Ocak 2020’de Bağdat Havaalanı yakınında ABD’nin saldırısında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in öldürülmesine misilleme olarak ABD vatandaşı Stephen Troell öldürüldü” ifadeleri kullanıldı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’na bağlı Güvenlik Medya Hücresi tarafından dün akşam yapılan açıklamada, “Başbakan Muhammed Şiya Sudani, İçişleri Bakanı Abdulemir el-Şemmeri’ye saldırıyı araştırmak için bakanlığın kurumları ve diğer güvenlik kurumlarından bir komite oluşturulması talimatı verdi” denildi.

Irak polisi, ilk incelemeler ve görgü tanıklarına göre, silahlı kişilerin ilk önce ABD vatandaşını kaçırmaya çalıştığını bildirdi.

Başka bir polis kaynağı ise, kurbanın üzerinde ABD Kalkınma Ajansı’na (USAID) bağlı Milenyum Yardım ve Kalkınma Hizmetleri örgütü için çalıştığını gösteren bir kimlik kartı taşıdığını belirtti.

AFP’nin aktardığı habere göre, ABD Büyükelçiliği yetkilileri, vurulma olayını duymadıklarını ve bu konuda hiçbir bilgileri olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, “Bağdat’ta bir ABD vatandaşının öldürülmesine ilişkin raporları bekliyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

Irak medyası dün gece, silahlı kişilerin ABD vatandaşı Troell’in Bağdat’ın Karrada semtinde araba kullanırken vurulduğunu ve Zayed Hastanesi’nde öldüğünü bildirdi.