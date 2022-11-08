Jina Emini protestoları: 1024 kişi hakkında iddianame hazırlandı

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İran devlet televizyonunun haberine göre Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, Jina (Mahsa) Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda tutuklananlarla ilgili bilgi verdi.

Setayeşi, "Şu ana kadar Tahran'da 1024 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İsyancılarla mücadele ve onların ayrılması kesinlikle titizlikle yapılacaktır" dedi.

Yargı sürecinin Devrim ve Genel mahkemeler tarafından yürütüleceğini aktaran Setayeşi, "Bu isyanlarda maddi veya manevi zarara uğrayan herkes ilgili yargı mercilerine suç duyurusunda bulunma hakkına sahiptir. Son birkaç gündür bu konudaki şikayetlerin sayısı da arttı" diye konuştu.

Setayeşi, bir gazetecinin gösterilerde şu ana kadar kaç öğrenci ve öğretmenin tutuklandığına dair sorusuna ise net cevap vermeyerek, "Bir avuç kişi tutuklandı ve bu az sayıdaki kişi ciddi suçlar işledi" ifadelerini kullandı.

Tutuklu bulunan Nilüfer Hamidi ile Elahe Muhammedi adlı gazetecilerin durumunun sorulması üzerine ise Setayeşi, iki gazetecinin "ulusal güvenliğe karşı suç işlemek" ithamıyla tutuklandığını ve söz konusu davanın yakında karara bağlanacağını aktardı.

Setayeşi, gösterilerde şu ana kadar kaç kişinin öldüğüne dair de bilgi vermedi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi Doğu Kürdistan ve İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Emini'nin ölümü infiale yol açarken 17 Eylül'de cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, birçok kentte yayılmıştı.