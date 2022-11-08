Politika

Diyarbakır’da DEVA Partisi binasına molotoflu saldırı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde DEVA Partisi ilçe binasına molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi.
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kürdistan Lice Diyarbakır DEVA Partisi saldırı

HABER MERKEZİ

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen, partisinin Lice ilçe binasına molotof kokteyli ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yapılan saldırı sonucunda ilçe binasının camlarının zarar gördüğünü belirten Ülsen, ilçe binasının yanındaki kıraathanede bulunan yurttaşların olayı fark etmesi sayesinde yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Ülsen, "İlçe binamıza yapılan bu saldırıyı, demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerinden partimize ve demokrasiye yapılan bu saldırının faillerinin bir an önce ortaya çıkarılması ve adalete teslim edilmesini bekliyoruz" dedi.

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