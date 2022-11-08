Diyarbakır’da DEVA Partisi binasına molotoflu saldırı
HABER MERKEZİ
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen, partisinin Lice ilçe binasına molotof kokteyli ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yapılan saldırı sonucunda ilçe binasının camlarının zarar gördüğünü belirten Ülsen, ilçe binasının yanındaki kıraathanede bulunan yurttaşların olayı fark etmesi sayesinde yangının söndürüldüğünü açıkladı.
Ülsen, "İlçe binamıza yapılan bu saldırıyı, demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerinden partimize ve demokrasiye yapılan bu saldırının faillerinin bir an önce ortaya çıkarılması ve adalete teslim edilmesini bekliyoruz" dedi.
Dün gece kimliği belirsiz kişilerce Lice ilçe binamıza molotoflu bir saldırı gerçekleşmiş, çevrede bulunan vatandaşlarımızın müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülmüştür.— Cihan Ülsen (@CihanUlsen) November 8, 2022
İlçe binamıza yapılan saldırıyı kınıyorum. Yapılan saldırının failleri bir an önce ortaya çıkarılmalıdır. pic.twitter.com/SjnB84JCtj