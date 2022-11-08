Demirtaş’tan AK Parti-HDP görüşmesi yorumu: HDP’nin tercihi belli

HABER MERKEZİ

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Artı Gerçek'te yayınlanan "HDP-AKP görüşmesi" başlıklı yazısında, AK Parti'nin başörtü konusundaki anayasa değişikliği teklifine ilişkin HDP’yle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Yazısında, muhalefetin tutumuna yönelik eleştirilerde bulunan Demirtaş, "Herkes işi gücü bırakmış HDP-AKP fotoğrafı üzerine spekülatif tartışmalar yapıyor. Ne olacaktı ya! 'HDP’nin olduğu masada biz asla olmayız' diyerek HDP ile görüşmeyi kendine zul sayıp anti demokratik tutumunda ısrar eden muhalefetin gönlü hoş olsun diye HDP’liler siyasetin kapılarına kilit mi vursaydılar" diye yazdı.

Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Muhalefet, bu görüşmeden kendine pay çıkarıp meşru siyasetin temsilcisi HDP ile hızlı bir görüşme trafiği başlatacağına, bunu AKP’yi yıpratma ve üstü kapalı şekilde yine HDP’yi kriminalize etme furyasına dönüştürmeyi tercih etti. Gerçekten akıl alır gibi değil."

“Tabii ki bu görüşmeye aşırı anlam yüklemeye, öküzün altında buzağı aramaya gerek yok” diyen Demirtaş, şunları kaydetti:

Ancak tüm baskı, zulüm, sindirme politikalarına rağmen dimdik ayakta kalmayı başarmış HDP’yi hiç kimse yok sayamaz. Bunu yıllardır tüm HDP’liler, anlata anlata dilimizde tüy bitti. Muhalefet, bu görüşmeden kendine pay çıkarıp meşru siyasetin temsilcisi HDP ile hızlı bir görüşme trafiği başlatacağına, bunu AKP’yi yıpratma ve üstü kapalı şekilde yine HDP’yi kriminalize etme furyasına dönüştürmeyi tercih etti. Gerçekten akıl alır gibi değil.”

Selahattin Demirtaş, HDP’nin çözüm için diyaloğa açık olduğunu gösterdiğini belirterek, “Bunu görmek istemeyenler, ortaya çıkacak sonucun sorumlusu olurlar. En kötü şartlarda kaban 36 taksitle olur ama demokrasi taksitle olmaz. Ya hep ya hiç. Ya tam demokrasi ya tam faşizm. HDP’nin tercihi belli, geri kalanlar kararlarını versinler artık" ifadelerini kullandı.

AK Parti heyeti, başörtüsüyle ilgili anayasal düzenleme için HDP'yle de görüşmüştü.