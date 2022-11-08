Çavuşoğlu'ndan Suriye’yle temaslara ilişkin açıklama

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçesi üzerinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uzun süredir sıkıntılı olan İsrail ile ilişkilerin normale döndüğünü belirterek, “İsrail ile ortak çıkarlar ve karşılıklı hassasiyetlere saygı çerçevesinde bir iş birliği hedefliyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, Suriye konusunda ise “İstihbarat kurumları arasındaki mevcut temasların diplomatik düzeye çıkarılmasına uygun ortam oluşursa, bunu da değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

“YAKLAŞIK 530 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ”

Öte yandan Suriye'de 4 stratejik hedef temelinde ilkelerini koruduklarını kaydede Çavuşoğlu, “Ülkenin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, siyasi çözüm temelinde kalıcı istikrara kavuşturulması, terörün sınırlarımızdan sökülüp atılması, Suriyelilerin ülkelerine güvenli şekilde geri dönmesi… İstikrarı sağlamaya yönelik çabalarımız sayesinde yaklaşık 530 bin Suriyeli geri döndü. İstihbarat kurumları arasındaki mevcut temasların diplomatik düzeye çıkarılmasına uygun ortam oluşursa, bunu da değerlendiririz” şeklinde konuştu.

ADALARIN SİLAHLANDIRILMASI

Çavuşoğlu, adalar konusuna da değinerek, “Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması konusundaki diplomatik ve hukuki adımlarımıza devam ettik. Son bir yılda BM'ye gönderdiğimiz ilave iki mektup Yunanistan'ın dengesini bozdu. Doğu Akdeniz'de BM'ye bildirdiğimiz kıta sahanlığımıza yönelik Rum-Yunan ikilisinin son 2 yıldaki 9 ihlal girişimini sahada ve masada engelledik” ifadelerini kullandı.

En son Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmeye olumlu yaklaşan son açıklamalarının ardından iki taraf arasındaki görüşmelerin nasıl olacağına dair tartışmalar artmıştı.