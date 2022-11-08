Kürdistan Amerikan Üniversitesi ile Romanyalı vakıftan işbirliği anlaşması

DUHOK (K24)

Duhok'taki Kürdistan Amerikan Üniversitesi (AUK) ve Romanya Alexander Vakfı, Kürdistan Bölgesi'ndeki kamu ve özel sektördeki işgücünü geliştirmek için bir işbirliği mutabakatı imzaladı.

Anlaşmaya göre, iki taraf Kürdistan Bölgesi'nin kamu ve özel sektörlerindeki işgücünü geliştirmek için işbirliği yapacak.

Öte yandan Anlaşmaya göre, Duhok'taki Kürdistan Amerikan Üniversitesi, Kürdistan Bölgesi'nde şu hizmet projelerini uygulayacak:—Kürdistan Bölgesi pazarları hakkında bilimsel araştırmalar yapılacak.

-Alexander Vakfı'ndan uzmanlar, Kürdistan Bölgesi kurumlarının çalışanları için bir dizi çalıştay ve eğitim kursu açacak.

-Uluslararası uzmanlar, Kürdistan Amerikan Üniversitesi’ndeki öğrencilere uluslararası girişimcilik, siyasi ilişkiler ve işletme dersleri verecek.

-Duhok'taki Kürdistan Amerikan Üniversitesi'nden öğrenciler, ülkenin ticari para birimleri, muhasebe, girişimcilik ve iletişim alanlarındaki deneyimlerini öğrenmek için Romanya'yı ziyaret edecek.

-Duhok'taki Kürdistan Amerikan Üniversitesi personeli, ülkenin profesyonel yönetim sisteminden yararlanmak için Romanya'yı ziyaret edecek.