ABD: Kritik seçimde oy verme işlemi başladı

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ABD’de Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi ile 35 senatör için sandık başına gidiliyor.

Senato'da Demokratların 48, Cumhuriyetçilerin 50 sandalyesi var ancak bağımsız 2 üye de oylamalarda Demokratları destekliyor ve eşitlik durumunda Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyu belirleyici olduğundan Demokratlar Senato'da da çoğunluğa sahip.

Seçimler ABD siyaseti ve Joe Biden’ın başkanlığının kalan dönemi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

Ara seçim sonuçları eski başkan Donald Trump’ın tekrar başkanlık yarışına girip girmemesinde de belirleyici olacak.

ADAYLARDA ASKER VE ERKEK AĞIRLIĞI

Kongre üyeliği için aday olan her 5 kişiden 1’ini asker kökenliler oluşturuyor.

Pew Araştırma Merkezi’nin yaklaşık 1000 adayın kampanya sitesi, resmi biyografisi, kamu açıklamaları ve medyada çıkan haberler üzerinden yaptığı araştırmaya göre, Kongre koltuğuna talip ara seçim adaylarının yaklaşık yüzde 20’si ABD ordusunda görev yapmış asker kökenli.

Kongrenin Temsilciler Meclisi kanadı adaylarının yüzde 22’sini “belli düzeyde ABD ordusu deneyimine sahip” gaziler oluştururken, Senato adaylarında ise bu oran yüzde 16 civarında bulunuyor.

Ülke genelinde çoğu Kongre veya eyalet valiliklerine talip asker kökenli adayların yaklaşık üçte ikisi Cumhuriyetçi Parti saflarından yarışa katılıyor ve adayların çoğunu erkekler oluşturuyor.

Toplam 191 Kongre adayı gaziden sadece 16’sını "askeri deneyimi" olan kadınlar oluştururken, Illinois'ten Demokrat Tammy Duckworth Senatoya aday olan tek kadın gazi olarak öne çıkıyor.

SİYAHİ ADAY SAYISINDA REKOR

Ulusal Cumhuriyetçi Komite, ara seçimlerde bugüne kadar siyahi aday sayısında rekor kırıldığını ve seçimlerde farklı koltuklar için 28 aday olduğunu duyurdu.

BAŞKAN BIDEN'IN GELECEĞİ

Ara seçimler genel olarak başkanın ilk iki yılının bir değerlendirmesi niteliğinde oluyor.

Biden’ın ise bir yıldır destek oranı oldukça düşük.

Enflasyon ve ekonomiyle ilgili kaygıların bunda payı yüksek.

Kongre’deki az farklı üstünlüklerine rağmen Biden ilk iki yılında iklim değişikliği, silah kontrolü, altyapı yatırımı ve çocuk yoksulluğuna ilişkin yasaları devreye sokmaya çalıştı.

Eğer Kongre’nin iki kanadından biri Cumhuriyetçilere geçerse bu taslakların yasalaşmasında bir tıkanıklık yaşanabilir.

Demokratların seçimlerin ardından kötü bir gece yaşaması, Biden’ın 2024 seçimlerinde aday olmamasına yol açabilir.

ABD ARA SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

ABD’de iki yılda bir, Kasım ayının ilk haftası seçim yapılıyor.

Seçim günü, Kasım ayının ilk salısı. Ancak Kasım'ın ilk salısı ayın birine denk geldiğinde seçim 8 Kasım'da yapılıyor.

Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'nun üçte biri yenileniyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİ VE SENATO SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIYOR?

Başkan'ın görev süresi dört, Temsilcilerin iki, senatörlerin altı yıl.

Ülkede iki yılda bir Kongre seçimleri yapılıyor. Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'nun üçte biri yenileniyor. Başkan ise dört yılda bir seçiliyor.