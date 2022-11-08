Erdoğan: İsveç’in NATO üyeliğinin gerçekleşmesini temenni ediyoruz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’ya resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Görüşmelerimizde ilişkilerimizi geliştirme hususunda ortak iradeye sahip olduğumuzu belirledik” diyen Erdoğan, “Türkiye-AB ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı konularını değerlendirdik. Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasının destekçisi olmuştur. İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz. Türkiye PKK FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ediyor. Bu terör örgütlerinin saldırılarında 40 bini aşkın vatandaşımızı kaybettik. 15 Temmuz'da 252 insanımız şehit edildi. İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliği istiyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Yeni İsveç hükümetinin üçlü muhtırayı uygulamadaki taahhütlerinden memnuniyet duyduk” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın başbakanla istişarelerimizde somut adımlarla hayata geçirilmesine yönelik beklentilerimi paylaştım. Terör örgütlerinin İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi engellenmelidir. Ticaret hacmimiz 3,7 milyara ulaşarak rekor kırdı. Bu rakamı 5 milyar dolar hedefine çıkarmayı hedefliyoruz. Görüşmemizin ilişkilerimizde ortak çıkarlar doğrultusunda yeni bir sayfa açmasını temenni ediyorum.”

KRISTERSSON’UN AÇIKLAMALARI

Yeni İsveç Başbakanı Kristersson ise, söz konusu toplantıda, "AB dışında ilk ikili toplantımı gerçekleştiriyorum" dedi.

“3 hafta önce yeni başbakan seçildim. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi ve şunları kaydetti:

“Türkiye İsveç arasındaki ilişkileri nasıl geliştireceğimizi konuştuk. İsveç şunu anlıyor Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı verdiği savaş var. Bunu anladığımızı belirtiyorum. İsveç'in Türkiye'ye terörizmle mücadelede yardım etmek istiyoruz. İsveç PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor. İsveç NATO'ya üyelik için başvurdu. Türkiye 70 sene önce katıldı. Bu ittifaka katılmak hayati derecede öneme sahip. Bir NATO üyesi olmak başka müttefiklerin sorumluluklarını da almayı gerektiriyor.”

Kristersson, “Biz NATO üyeliğinin sırtımıza yüklediği sorumluluğu biliyoruz. Biz biliyoruz ki terörizmden etkilenen NATO müttefiklerimizden biri Türkiye. İsveç, Türkiye'ye yapmış olduğu taahhütlere riayet edecektir. Üçlü muhtırayı da tam olarak uygulayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben uluslararası meselelerden de konuştuk” dedi.